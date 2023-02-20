Пол-Украины охватила воздушная тревога: что известно

Обновлено 23:02

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, россияне ударили по Купянску при помощи ракет С-300.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавил он.

По состоянию на 22:50 тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в Луганской области и Крыму, где она действует уже несколько месяцев.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом официальные источники пока не сообщают каких-либо причин тревоги.