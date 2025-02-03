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За пів року підтверджено щонайменше 79 випадків страт українських бійців, - Сибіга

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З кінця серпня 2024-го підтверджено щонайменше 79 випадків страт росіянами українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги.

Як відзначив Сибіга, управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини підтверджує зростання кількості страт росіянами українських військовополонених.

За словами міністра, воєнні злочини ворога можуть бути однією з найбільших кампаній умисного вбивства військовополонених у сучасній історії.

"Ці звірства вимагають термінових міжнародних дій. Жахливі розстріли Росією українських військовополонених демонструють, що Україна протистоїть справжнім звірям. Світ повинен не тільки засудити, а й вжити термінових заходів. Потрібні нові ефективні міжнародно-правові інструменти, конкретні кроки для притягнення винних до відповідальності", - додав він. 

Воєнні злочини Росії

Російська Федерація (РФ) вчинила численні воєнні злочини під час повномасштабної війни. Серед них, наприклад, масові вбивства цивільних, удари по школах, лікарнях й іншій цивільній інфраструктурі. Найбільш резонансними стали звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі, де були зафіксовані катування, страти й насильства над українцями.

Нещодавно Рада безпеки ООН провела засідання щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення.

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Війна в УкраїніМЗС УкраїниАндрій Сибіга