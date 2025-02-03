За пів року підтверджено щонайменше 79 випадків страт українських бійців, - Сибіга

Воєнні злочини Росії

Російська Федерація (РФ) вчинила численні воєнні злочини під час повномасштабної війни. Серед них, наприклад, масові вбивства цивільних, удари по школах, лікарнях й іншій цивільній інфраструктурі. Найбільш резонансними стали звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі, де були зафіксовані катування, страти й насильства над українцями.

Нещодавно Рада безпеки ООН провела засідання щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення.

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