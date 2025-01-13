Радбез ООН за ініціативи України проведе засідання щодо злочинів РФ проти полонених

За ініціативи України Рада Безпеки ООН сьогодні, 13 січня, проведе засідання щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення. Воно відбудеться за формулою "Арріа".

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х .

"З ініціативи України сьогодні Рада Безпеки ООН проведе засідання за формулою "Арріа" на тему злочинів Росії проти українських військовополонених та цивільних осіб", - написав Сибіга.

Він наголосив, що Україна буде використовувати кожен міжнародний майданчик, щоб привертати увагу до українців, які перебувають в російському полоні, захищати їхні права та вимагати їхнього звільнення.