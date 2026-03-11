Пів мільйона дронів та РЕБ за 7 місяців: як працює система "DOT-Chain Defence"

Відмова від "закупівель на склад"

За словами члена наглядової ради ДОТ Тараса Чмута, класичні закупівлі "на склад" більше не є ефективними для сучасної війни. Військові потребують засобів із конкретними характеристиками, актуальними на певній ділянці фронту саме зараз.

Система дозволяє військовим самостійно обирати необхідні засоби за державні кошти. Контрактування виробників Агенція проводить заздалегідь, проте оплата здійснюється лише після того, як виріб доставлено безпосередньо у підрозділ.

Що найчастіше замовляють військові

Наразі у DOT-Chain Defence сформувався перелік найзатребуваніших категорій:

FPV-дрони (зокрема моделі на оптоволокні);

важкі ударні дрони (бомбери);

розвідувальні літаки та дрони-крила.

Система також є частиною мотиваційної програми "Армія дронів Бонус". Окрім безпілотників, асортимент включає засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси (НРК) та дрони-перехоплювачі.

Плани на майбутнє: боєприпаси до скидів

Агенція вже працює над розширенням переліку товарів. Зокрема, 26 лютого було проведено ринкові консультації щодо залучення виробників боєприпасів для безпілотних апаратів. Команда ДОТ уже деталізувала вимоги до комерційних пропозицій для постачальників засобів ураження.