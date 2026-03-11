UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Пів мільйона дронів та РЕБ за 7 місяців: як працює система "DOT-Chain Defence"

17:30 11.03.2026 Ср
2 хв
Військові можуть отримувати необхідне озброєння за кілька тижнів
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: FPV-дрон на оптоволокні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цифровізація оборонних закупівель дозволила підрозділам Сил оборони отримувати необхідне озброєння у рази швидше. За сім місяців роботи системи DOT-Chain Defence військові отримали 500 тисяч одиниць техніки, що кардинально змінює підхід до забезпечення фронту.

Відмова від "закупівель на склад"

За словами члена наглядової ради ДОТ Тараса Чмута, класичні закупівлі "на склад" більше не є ефективними для сучасної війни. Військові потребують засобів із конкретними характеристиками, актуальними на певній ділянці фронту саме зараз.

Система дозволяє військовим самостійно обирати необхідні засоби за державні кошти. Контрактування виробників Агенція проводить заздалегідь, проте оплата здійснюється лише після того, як виріб доставлено безпосередньо у підрозділ.

Що найчастіше замовляють військові

Наразі у DOT-Chain Defence сформувався перелік найзатребуваніших категорій:

  • FPV-дрони (зокрема моделі на оптоволокні);
  • важкі ударні дрони (бомбери);
  • розвідувальні літаки та дрони-крила.

Система також є частиною мотиваційної програми "Армія дронів Бонус". Окрім безпілотників, асортимент включає засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси (НРК) та дрони-перехоплювачі.

Плани на майбутнє: боєприпаси до скидів

Агенція вже працює над розширенням переліку товарів. Зокрема, 26 лютого було проведено ринкові консультації щодо залучення виробників боєприпасів для безпілотних апаратів. Команда ДОТ уже деталізувала вимоги до комерційних пропозицій для постачальників засобів ураження.

Нагадаємо, система працює за принципом звичайного онлайн-магазину, однак замість товарів для побуту військові можуть самостійно обирати безпілотники, які закуповуються за кошти Агенції оборонних закупівель.

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони значно збільшило закупівлі озброєння та техніки в українських виробників. За рік частка вітчизняної продукції у військових закупівлях зросла з 46% до 82%, тоді як частка імпорту скоротилася до 18%.

