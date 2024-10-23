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Піца з "секретним інгредієнтом". В Німеччині викрили ресторан на наркобізнесі

Дюссельдорф, Середа 23 жовтня 2024 14:45
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Піца з "секретним інгредієнтом". В Німеччині викрили ресторан на наркобізнесі Фото: правоохоронці вилучили наркотики, зброю та велику суму готівки (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Німецька поліція провела успішну операцію з викриття мережі незаконного обігу наркотиків, до якої була залучена піцерія в Дюссельдорфі. Менеджер ресторану та кілька інших підозрюваних були заарештовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Під час операції правоохоронці вилучили наркотики, зброю та велику суму готівки. Також було виявлено дві плантації канабісу.

Розслідування розпочалося в березні 2024 року, коли інспектори з контролю за продуктами харчування звернули увагу на незвично велику популярність піци під номером 40. Кримінальний директор поліції Міхаель Граф фон Мольтке повідомив, що саме цю страву замовляли клієнти, отримуючи разом із піцою порцію кокаїну.

Під час обшуку квартири керуючого піцерією 36-річний чоловік спробував позбутися доказів, викинувши пакет із наркотиками з вікна. Однак пакет з 1,6 кілограма кокаїну, 400 грамами канабісу і 268 000 євро потрапив прямо в руки поліцейських, які чекали на нього.

Незважаючи на арешт, через два дні після затримання керуючий знову відкрив піцерію та продовжив продавати нелегальну "піцу номер 40". Це дозволило слідчим простежити весь ланцюг постачання. У результаті, після кількох тижнів спостережень, поліція провела масштабну операцію, в якій взяли участь 150 офіцерів.

Під час рейдів було заарештовано трьох підозрюваних, включно з 22-річним ватажком угруповання. Також було проведено обшуки на 12 об'єктах, пов'язаних з операцією. Поліція виявила дві плантації канабісу в Мьонхенгладбасі та Золінгені, на яких нараховувалося 360 рослин. Офіцери вилучили зброю, готівкові кошти та розкішні годинники.

Керуючий піцерією був повторно заарештований під час спроби втекти за кордон і залишається під вартою. Відповідно до німецьких законів про конфіденційність, імена підозрюваних не розголошуються.

Нагадаємо, що викрито масштабний канал збуту зброї і наркотиків. У рамках справи підозри отримали 116 осіб.

Крім того, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки викрили міжрегіональний синдикат. Щомісячний обіг наркотиків складав близько 40 мільйонів гривень.

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