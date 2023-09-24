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У Пітері пролунав вибух. Частина міста залишилася без світла, - ЗМІ

Фото: У Пітері пролунав вибух (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

У російському Санкт-Петербургу було чути звуки вибухи. Після цього мешканці міста почали повідомляти про масове відключення світла у Пушкінському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фонтанка".

"У Шушарах практично повністю немає електроенергії. Повністю без електрики Першотравнева, Пушкінська, Валдайська вулиці та Вітебський проспект. Не працюють світлофори та магазини. На в'їзді спостерігається затор", - написав читач.

Місцевим, які телефонували до аварійних служб, сказали, що відновлювальні роботи завершать пізно вночі.

При цьому деякі жителі скаржаться також на відсутність світла та проблеми з інтернетом. 

Телеграм-канал Astra зазначає, що місцеві бачили вибух і чули "хлопок", що в Росії називають вибухом.

"Місцеві жителі повідомляють, що бачили спалах у небі та чули хлопок. Офіційної інформації від влади поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Росії

На території РФ останнім часом все частіше трапляються різні пожежі, лунають вибухи. Влада в російських регіонах не рідко скаржиться на нібито "атаки безпілотників".

Наприклад, 21 вересня, у Тулі РФ пролунали потужні вибухи внаслідок чого частина міста залишилась без світла.

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