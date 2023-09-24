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В Питере раздался взрыв. Часть города осталась без света, - СМИ

Фото: В Питере раздался взрыв (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В российском Санкт-Петербурге были слышны звуки взрывов. После этого жители города начали сообщать о массовом отключении света в Пушкинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанку".

"В Шушарах практически полностью нет электроэнергии. Полностью без электричества Первомайская, Пушкинская, Валдайская улицы и Витебский проспект. Не работают светофоры и магазины. На въезде наблюдается пробка", - написал читатель.

Местным, которые звонили в аварийные службы, сказали, что восстановительные работы завершат поздно ночью.

При этом некоторые жители жалуются также на отсутствие света и проблемы с интернетом.

Телеграм-канал Astra отмечает, что местные видели взрыв и слышали "хлопок", что в России называют взрывом.

"Местные жители сообщают, что видели вспышку в небе и слышали хлопок. Официальной информации от властей пока нет", - говорится в сообщении.

Взрывы в России

На территории РФ в последнее время все чаще случаются разные пожары, раздаются взрывы. Власти в российских регионах не редко жалуются на якобы "атаки беспилотников".

Например, 21 сентября, в Туле РФ раздались мощные взрывы, в результате чего часть города осталась без света.

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