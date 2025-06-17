Питання життя і смерті. Зеленський закликав лідерів G7 допомогти Україні з ППО

"Системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена - значною мірою завдяки підтримці ваших країн. Це питання життя і смерті", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна має й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети й переходити до локалізації виробництва в Україні.

"Це нагальна потреба для збереження життів. Зараз ми працюємо над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від "Шахедів" наші міста. Наші міста, а отже, і ваші", - додав він.

Водночас президент закликав лідерів країн G7 надати додаткове фінансування на їх виробництво.

"Ці нові перехоплювачі важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади і Сполучених Штатів", - підсумував він.