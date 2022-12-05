Питання захисту банківської системи виносили на Ставку, - Данілов

На засіданні Ставки верховного головнокомандуючого сьогодні, 5 грудня, обговорювалося питання роботи банківської системи країни та її безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону "Єдиних новин".

"Ми зробимо все необхідне, щоб банківська система працювала, не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що робити, якщо на тій чи іншій території станеться якась проблема", - запевнив Данілов.

Данілов зазначив, що на останньому засіданні Ставки дійсно розглядалися питання захисту банківської сфери, були надані відповідні доручення, аби система працювала стабільно.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українські банки продовжують працювати за умов вимкнення світла по всій країні на декілька годин щодня. Забезпечені усі безготівкові розрахунки, в опорних відділеннях банків встановлюються електрогенератори.

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