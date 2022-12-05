RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вопрос защиты банковской системы выносили на Ставку, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На заседании Ставки верховного главнокомандующего сегодня, 5 декабря, обсуждался вопрос о работе банковской системы страны и ее безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона "Единых новостей".

Данилов отметил, что на последнем заседании Ставки действительно рассматривались вопросы защиты банковской сферы, были даны соответствующие поручения, чтобы система работала стабильно.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы банковская система работала, не давала сбоев и чтобы люди понимали, что делать, если на той или иной территории произойдет какая-то проблема", - заверил Данилов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские банки продолжают работать при отключении света по всей стране на несколько часов ежедневно. Обеспечены все безналичные расчеты, в опорных отделениях банков устанавливаются электрогенераторы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОбанки