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Питання захисту банківської системи виносили на Ставку, - Данілов

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 22:37
Питання захисту банківської системи виносили на Ставку, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На засіданні Ставки верховного головнокомандуючого сьогодні, 5 грудня, обговорювалося питання роботи банківської системи країни та її безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону "Єдиних новин".

Данілов зазначив, що на останньому засіданні Ставки дійсно розглядалися питання захисту банківської сфери, були надані відповідні доручення, аби система працювала стабільно.

"Ми зробимо все необхідне, щоб банківська система працювала, не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що робити, якщо на тій чи іншій території станеться якась проблема", - запевнив Данілов.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українські банки продовжують працювати за умов вимкнення світла по всій країні на декілька годин щодня. Забезпечені усі безготівкові розрахунки, в опорних відділеннях банків встановлюються електрогенератори.

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РНБО банки
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