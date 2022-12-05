Вопрос защиты банковской системы выносили на Ставку, - Данилов

На заседании Ставки верховного главнокомандующего сегодня, 5 декабря, обсуждался вопрос о работе банковской системы страны и ее безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона "Единых новостей".

"Мы сделаем все необходимое, чтобы банковская система работала, не давала сбоев и чтобы люди понимали, что делать, если на той или иной территории произойдет какая-то проблема", - заверил Данилов.

Данилов отметил, что на последнем заседании Ставки действительно рассматривались вопросы защиты банковской сферы, были даны соответствующие поручения, чтобы система работала стабильно.

Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские банки продолжают работать при отключении света по всей стране на несколько часов ежедневно. Обеспечены все безналичные расчеты, в опорных отделениях банков устанавливаются электрогенераторы.

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