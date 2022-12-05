Вопрос защиты банковской системы выносили на Ставку, - Данилов
На заседании Ставки верховного главнокомандующего сегодня, 5 декабря, обсуждался вопрос о работе банковской системы страны и ее безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона "Единых новостей".
Данилов отметил, что на последнем заседании Ставки действительно рассматривались вопросы защиты банковской сферы, были даны соответствующие поручения, чтобы система работала стабильно.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы банковская система работала, не давала сбоев и чтобы люди понимали, что делать, если на той или иной территории произойдет какая-то проблема", - заверил Данилов.
Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские банки продолжают работать при отключении света по всей стране на несколько часов ежедневно. Обеспечены все безналичные расчеты, в опорных отделениях банков устанавливаются электрогенераторы.
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