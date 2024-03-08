Питання про відправку сухопутних військ в Україну не стоїть, - міністр оборони Франції

"Між поставками зброї в тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні, і кобелігенцією, тобто прямою війною з Росією, ми випробували все?" - задався питанням міністр.

При цьому Лекорню накидав кілька варіантів дій, згадавши "схеми військової присутності для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі".

"Ми більше не перебуваємо в тій самій ситуації, що й два роки тому", - наголосив міністр, згадавши результати українського "контрнаступу", убивство російського опозиціонера Олексія Навального, "загрози, які походять від Росії для всіх європейських демократій, зокрема агресивна кібервзаємодія", та "заблокована у Конгресі військова допомога" у США.

Незважаючи на те, що спочатку йтиметься про двосторонню угоду про безпеку, підписану в середині лютого з Україною, останні заяви президента, швидше за все, будуть широко прокоментовані.

"У деяких політичних формуваннях існує подвійна мова. Ви повинні дати зброю, але не надто багато. Тоді, коли ми говоримо про вступ України до Європейського союзу чи НАТО, ах так, це не вихід. Тому кожного разу, коли з'являється інструмент для допомоги Україні, він відкидається з порога", - заявив міністр.

Ініціатива Макрона про відправку військ

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі немає консенсусу з цього питання.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка також є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових до України, але тільки для навчання українських захисників на території далеко від фронту

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