Вопрос об отправке сухопутных войск в Украину не стоит, - министр обороны Франции

"Между поставками оружия в том виде, в котором мы знаем их сегодня, и кобеллигенцией, то есть прямой войной с Россией, мы испробовали все?" - задался вопросом министр.

При этом Лекорню набросал несколько вариантов действий, упомянув "схемы военного присутствия для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле".

"Мы больше не находимся в той же ситуации, что и два года назад", - подчеркнул министр, упомянув результаты украинского "контрнаступления", убийство российского оппозиционера Алексея Навального, "угрозы, исходящие от России для всех европейских демократий, в частности агрессивное кибервзаимодействие", и "заблокированную в Конгрессе военную помощь" в США.

Несмотря на то, что вначале речь пойдет о двустороннем соглашении о безопасности, подписанном в середине февраля с Украиной, последние заявления президента, скорее всего, будут широко прокомментированы.

"В некоторых политических формированиях существует двойная речь. Вы должны дать оружие, но не слишком много. Тогда, когда мы говорим о вступлении Украины в Европейский союз или НАТО, ах да, это не выход. Поэтому каждый раз, когда появляется инструмент для помощи Украине, он отвергается с порога", - заявил министр.

Инициатива Макрона об отправке войск

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта

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