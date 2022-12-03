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Вопрос недель. Когда Киев может вернуться к графику отключения света

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Суббота 03 декабря 2022 11:44
Вопрос недель. Когда Киев может вернуться к графику отключения света Фото: когда Киев может вернуться к графикам отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Киев уже в течение недель может вернуться к графикам отключения электроэнергии. В то же время это произойдет только при условии, что Россия не прибегнет к новым массовым обстрелам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

По словам Сахарука, сегодня в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области действуют экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные отключения можно вернуть только после увеличения мощностей в системе.

"Если не будет новых обстрелов, это уже вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела. Мы сможем вернуться к графикам отключений, когда люди знают когда свет будет выключен. Люди откроют сайт посмотрят когда у них не будет света и смогут планировать жизнь" - заявил Сахарук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве увеличили предел на потребление электроэнергии, в связи с чем столица уже постепенно приближается к плановым отключениям.

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Киев ДТЭК
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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии