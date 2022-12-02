Для Києва збільшили ліміт на електроенергію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

Водночас, як зазначили в прес-службі, все частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами Сергія Коваленко, гендиректора YASNO, на це є декілька причин.

Перша - містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.

Друга - погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу.

"Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - йдеться в повідомленні.