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Питання тарифів держмонополій має вирішуватися під час дискусії з бізнесом, - експерт

Понеділок 18 грудня 2023 13:49
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Питання тарифів держмонополій має вирішуватися під час дискусії з бізнесом, - експерт Фото: питання тарифів держмонополій має вирішуватися під час дискусії з бізнесом (Віталій Носач, РБК-Украхна)
Автор: Сергей Новиков

Державна політика у сфері тарифів держмонополій має бути максимально збалансованою, і передбачати широке обговорення зі стейкхолдерами, щоб забезпечити рівні умови для розвитку всім учасникам ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад Олексія Буряченка.

"Це питання реалізації збалансованої та ефективної державної політики. Зрозуміло, що йдуть інфляційні процеси, що ворог знищує інфраструктуру. Але з іншої сторони, будь-яке додаткове фіскальне навантаження б’є по рентабельності надавачів послуг, платників податків. Тому потрібно шукати спільне збалансоване рішення - щоб будь-яка політика не саботувалася потім, а свідомо і відповідально виконувалася всіма учасниками ринку", - наголосив експерт.

Він акцентував, для того, щоб надавачі послуг і держава виконували свої зобов’язання, тарифи мають бути максимально збалансованими, а отже - ефективними.

І якщо, до прикладу, стейкхолдери говорять, що державним монополіям необхідна реструктуризація боргових зобов’язань, то держава має враховувати ці думки при напрацюванні і реалізації відповідних державних політик, щоб знаходити максимально взаємовигідне, збалансоване рішення.

"Перед тим, як приймати остаточне рішення, потрібно зібрати за круглим столом всіх стейкхолдерів, та обговорити всі за та проти і всі нюанси підвищення тарифів", - резюмував Буряченко.

Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти - адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.

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