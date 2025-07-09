Питання не до ППО: експерт пояснив, чому над Луцьком не збили "Кинджали"

Українська протиповітряна оборона не змогла збити ракети "Кинджал" під час атаки росіян на Луцьк, оскільки там не було відповідних систем ППО. Перехоплювати "Кинджал" може тільки система ППО Patriot, але їх не вистачає на прикриття усіх важливих об'єктів.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна сказав військовий експерт, майор запасу Національної гвардії України та ветеран війни Олексій Гетьман.

За словами експерта, перевантажити системи ППО росіянам не вдалося, про що свідчить дуже велика кількість знищених безпілотників. А ось збити "Кинджали", на жаль, не вдалося, але це не варто ставити Збройним силам у провину.

"На жаль, або не було (на Волині) ракет, або не було там комплексів, які їх перехоплюють", - пояснив Гетьман.

Експерт також нагадав, що Україні потрібно значно більше західних зенітно-ракетних комплексів. Ще минулого року цю тему підіймав президент України Володимир Зеленський, який говорив, що Україні потрібно мінімум 25 комплексів Patriot.

Гетьман додав, що зараз Україна має лише вісім комплексів Patriot. Шість з них прикривають Київ: не тому, що це "таке красиве місто", а тому, що це столиця країни та головна мішень для ворога.

"Вона (столиця - ред.) має і центри прийняття рішень, і центри керування, і центри зв'язку і все, що має бути в столиці", - пояснив він.

Тому залишаються лише два комплекси Patriot. Зрозуміло, що прикрити усю територію України тільки двома комплексами просто неможливо. Саме з цієї причини "Кинджали" над Волинню не збили: не тому, що ППО погано спрацювало, а тому, що перехопити банально не було чим, на відміну від крилатих ракет, які було збито усі сім.

"Тому тут питання не до ППО, а питання до наших партнерів з приводу постачання нам комплексів для захисту. Ще раз, із восьми, шість навколо, на Київщині, скажімо так", - резюмував Гетьман.