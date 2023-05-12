Питання постачання ракет не знімає потребу у літаках, - Єрмак

Фото: постачання ракет Storm Shadow не знімає потреби України в винищувачах (GettyImages)

Передача Великою Британією кількох крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності України в винищувачах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"F-16 для України дадуть можливість закрити небо, позбавити ворога інструментів для терору цивільних", - сказав він. На думку Єрмака, російської авіації не має бути в українському повітряному просторі. "Чим раніше ми це зробимо разом, тим швидшою буде перемога", - додав він.