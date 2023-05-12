Вопрос поставки ракет не снимает потребность в самолетах, - Ермак

Передача Великобританией нескольких крылатых ракет Storm Shadow, не отменяет необходимости Украины в истребителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"F-16 для Украины дадут возможность закрыть небо, лишить врага инструментов для террора гражданских", - сказал он.

По мнению Ермака, российская авиация не должна быть в украинском воздушном пространстве.

"Чем раньше мы это сделаем вместе, тем быстрее будет победа", - добавил он.