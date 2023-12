Питання на мільярди. Зеленський зустрінеться з Байденом і не тільки: головне про візит до США

При підготовці матеріалу використовувалися: анонси Офісу президента України та Білого дому, публікації The Wall Street Journal та The New York Times, а також коментар політолога Володимира Фесенка для РБК-Україна.

Що відомо про візит Зеленського до США

Про візит Зеленського до США стало відомо під час поїздки на інавгурацію новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Як повідомили в Офісі, на 12 грудня заплановано низку зустрічей та переговорів. Український лідер сфокусується на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України у захисті від російського терору. А також на зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах та повазі до суверенітету кожної нації.

"Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема, спільних проектів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль обох держав наступного року", - зазначили в Офісі президента.

Зустріч із Байденом у Білому домі підтвердила його прес-секретарка Карін Жан-П'єр. На прийомі американський президент підкреслить непохитну відданість США підтримці народу України.

"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливе значення постійної підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - додала вона.

Нинішня поїздка стане третім візитом Зеленського до Вашингтона з моменту початку повномасштабної війни. До цього він приїжджав менш як три місяці тому у вересні. Грудневий приїзд припадає на критичний момент переговорів у Конгресі щодо пакету екстреної допомоги. Схоже, сенатори та конгресмени не наблизилися до угоди, яка прив'язує посилення імміграційної політики до пакету надзвичайної допомоги. І є реальна загроза, що питання підтримки України та Ізраїлю зависнуть, оскільки наприкінці тижня законодавці підуть на різдвяні канікули.

Вранці у вівторок Зеленський також виступить перед сенаторами на запрошення лідерів демократичної більшості Чака Шумера та республіканців Мітча Макконнела. Після цього запланована зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Саме у нижній палаті Конгресу раніше були найбільші розбіжності. У той час, як праве крило Республіканської партії виступає за скорочення допомоги Україні, загалом республіканці готові підтримати пакет, але на своїх умовах.

Ключові зустрічі та головне питання

Як пише The New York Times, візит Зеленського може стати останньою спробою підштовхнути Конгрес до позитивного рішення для України у 2023 році. Минулого тижня республіканці заблокували пакет екстрених витрат на понад 110 млрд доларів.

Позиція республіканців - будь-які заходи щодо фінансування України мають супроводжуватися змінами в законах США щодо посилення імміграційної політики, які не були включені до законопроекту.

Джо Байден та його помічники попередили, що відмова від підтримки Києва найближчими місяцями може прокласти шлях до перемоги російського диктатора Володимира Путіна. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак минулого тижня заявив про загрозу зазнати поразки у війні, якщо Вашингтон затримає допомогу. У відповідь республіканці стверджують, що ні Байден, ні Зеленський не надали чіткого плану перемоги, а війна нібито зайшла в глухий кут.

Сьогодні Зеленський матиме можливість безпосередньо зустрітися з деякими законодавцями. Вранці відбудеться закрите засідання із сенаторами. Зустріч організували лідер більшості Чак Шумер (сенатор від штату Нью-Йорк) та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл (сенатор від штату Кентуккі).

Минулого тижня Зеленський мав виступити на аналогічному закритому брифінгу, але скасував його в останній момент. Засідання перетворилося на суперечку через прикордонні вимоги Республіканської партії, тому виступ президента України став недоречним, пояснив політолог Володимир Фесенко.

"А зараз якраз з'явилася можливість без участі у конфліктному обговоренні зустрітися безпосередньо з сенаторами. Зеленський не буде з ними обговорювати законопроект, оскільки суперечка була не через Україну, і в цьому сенсі для нас вигідніша ситуація, коли президент може відповісти на запитання у більш спокійній атмосфері. Зеленський має розповісти про воєнну ситуацію і пояснити, чому саме зараз вкрай необхідна американська допомога. При цьому важливо розуміти, що вирішувати питання допомоги буде не тільки Сенат, а й Палата представників. Зробити це потрібно до різдвяних канікул, а залишилося менше тижня. Я думаю, нинішній візит для Зеленського - це спроба надати необхідний імпульс, хоча б в останні дні 2023 року", - додав він у коментарі РБК-Україна.

До цього Зеленський відвідував Вашингтон у вересні та провів зустріч із сенаторами в Капітолії. Але його так і не запросили виступити перед членами Палати представників, де республіканська більшість голосувала проти військової допомоги. За кілька тижнів після візиту Конгрес вирішив не включати мільярди для України до законопроекту про фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. Це вперше з початку російського вторгнення підвісило питання військової підтримки нашої країни.

Американські ЗМІ наголошують на тому, що значні розбіжності необхідно подолати і в Сенаті. Переговорник від демократів сенатор Крістофер Мерфі (штат Коннектикут) називає вимоги Республіканської партії необґрунтованими.

"Якби я був циніком, я сказав би, що республіканці вирішили пов'язати підтримку України з імміграційною реформою, тому що вони хочуть, щоб допомога Україні провалилася", - зазначив він у програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC.

У відповідь сенатор-республіканець від Оклахоми Джеймс Ланкфорд відкинув звинувачення і заявив, що Конгресу під силу одночасно вирішити обидві проблеми.

"Від скількох людей ми чуємо: чому ми повинні займатися безпекою інших людей та ігнорувати національну безпеку Америки? Ми можемо робити дві речі одночасно", - сказав він.

Республіканці вимагають серйозно посилити міграційне законодавство, спрямоване на скорочення нелегального потоку через кордон із Мексикою. Зокрема, можливість зупиняти опрацювання заяв про надання притулку прямо на кордоні (як це було під час пандемії COVID-19); утримання прохачів під вартою та запровадження політики "залишатися в Мексиці"; обмеження умовно-дострокових звільнень. Останній інструмент адміністрація Байдена використала для прискорення прийому афганців та українців.

За даними WSJ, кількість щоденних перетинів кордону на рекордних відмітках, одного дня було зафіксовано близько 10 000. Прикордонна служба США перевантажена, мігрантів по кілька днів тримають на відкритому повітрі, а не на прикордонних постах.

Як стало відомо, адміністрація Байдена готова обговорювати серйозні поступки. У тому числі посилення стандартів початкового розгляду справ мігрантів, розміщення у "безпечних третіх країнах" та розширення можливостей швидкої депортації. Дебати з цих питань продовжуються.

Переговори із Байденом. Що обговорюватиме Зеленський

З огляду на підвішене питання військової допомоги Україні ключові зустрічі, очевидно, будуть саме з американськими законодавцями. Проте не менш важливими є й переговори з Джо Байденом. На них обговорюватимуться термінові потреби України та підтримка США у критичний момент, коли Росія збирає сили на весняну наступальну кампанію.

На зустрічі в Білому домі лідери звірять годинники, проговорюватимуть оборонний аспект, тобто конкретні речі, чого очікувати у 2024 році, в тому числі якою бачать майбутню співпрацю України та США. Не виключено, що за підсумками візиту буде зроблено гучні заяви. Можливо, щодо нових угод в оборонній сфері, де останнім часом справді спостерігається активізація.

На думку політолога Володимира Фесенка, можуть обговорюватись і деякі запасні варіанти, якщо Сенат та Палата представників до кінця року не проголосують пакет. У такому разі необхідно домовитися про американську підтримку на найближчий місяць-два.

"Друге - це вже більш стратегічне завдання - узгодження загальної політичної стратегії на наступний рік, яка стосуватиметься системної підтримки України. Що треба зробити, як нам допомогти, щоб ми як мінімум вистояли перед посиленням російського тиску, а по можливості - переломили ситуацію на свою користь", - розповів він у розмові з РБК-Україна.

Також Зеленський та Байден можуть обговорювати євроатлантичну інтеграцію в контексті саміту НАТО, який наступного року пройде у Вашингтоні, та гарантії безпеки. Крім того, не виключено обговорення мирних переговорів із Росією, якщо Сили оборони України не зможуть переламати ситуацію на фронті у 2024-му.

"Тут немає нічого поганого, потрібно розглядати різні варіанти. Стратегічна пауза у війні може виявитися вкрай необхідною для нас. Комусь це може не подобатися, але така потреба може виникнути. І тому потрібно заздалегідь продумати переговорний варіант, щоб він був для нас прийнятний. А також визначити, які речі будуть неприйнятними у процесі переговорів", - додав політолог.

Зазначимо, напередодні в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ Володимир Зеленським відкинув можливість переговорів із Володимиром Путіним та назвав його вбивцею. Він також виключив можливість компромісу з диктатором, який не хоче миру, незалежної України та чиє слово нічого не варте.

Допомога для України. Скільки пропонують і в чому проблема

У жовтні Джо Байден подав Конгресу пакет військової допомоги для України, Ізраїлю та країн Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань, на 106 млрд доларів. Комплексний пакет мав консолідувати широку двопартійну підтримку у відповідь на напад терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, а також спростити військові постачання Україні.

Фото: Джо Байден критикує республіканців і обіцяє не кидати Україну перед російською агресією (Getty Images)

Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив за окремий розгляд допомоги для України та Ізраїлю, а в листопаді повідомив, що українське питання буде прив'язане до захисту кордону з Мексикою. Пізніше нижня палата Конгресу схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд.доларів. Однак у Байдена попередили, що на законопроект без допомоги для України буде накладено вето.

Потім законопроект республіканців заблокували демократи у Сенаті. Паралельно допомогу намагалися включити до законопроекту для запобігання шатдауну. У середині листопада було ухвалено документ про фінансування уряду США без додаткових коштів для України та Ізраїлю.

На початку грудня сенатори оприлюднили пакет на понад 110 млрд доларів. У короткому викладі йдеться, що тут передбачено понад 15 млрд на пряму підтримку України, 10,6 млрд для Ізраїлю, 43,6 млрд на заходи щодо збільшення потужностей США у виробництві зброї та боєприпасів.

Законопроект було винесено на перше процедурне голосування 6 грудня, але він провалився, оскільки республіканці наполягають на радикальніших пропозиціях щодо кордону з Мексикою.

Байден називає це політичним шантажем та звинувачує республіканців у політичних іграх. За його словами, ставки надто високі, а наслідки - надто значні для політичних ігор.

"Нездатність підтримати Україну - це просто божевілля. Це суперечить інтересам США", - говорив він минулого тижня та пообіцяв, що додаткове фінансування для України у будь-якому разі буде.