Вопрос на миллиарды. Зеленский встретится с Байденом и не только: главное о визите в США

При подготовке материала использовались: анонсы Офиса президента Украины и Белого дома, публикации The Wall Street Journal и The New York Times, а также комментарий политолога Владимира Фесенко для РБК-Украина.

Содержание

Что известно о визите Зеленского в США

О визите Зеленского в США стало известно во время поездки на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Как сообщили в Офисе, на 12 декабря запланирован ряд встреч и переговоров. Украинский лидер сфокусируется на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора. А также на укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации.

"Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий обоих государств в следующем году", - отметили в Офисе президента.

Встречу с Байденом в Белом доме подтвердила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. На приеме американский президент подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке народа Украины.

"Поскольку Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненно важное значение постоянной поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", - добавила она.

Фото: Владимир Зеленский сегодня снова встретится с Джо Байденом (Getty Images)

Нынешняя поездка станет третьим визитом Зеленского в Вашингтон с момента начала полномасштабной войны. До этого он приезжал менее трех месяцев назад в сентябре. Декабрьский приезд приходится на критический момент переговоров в Конгрессе о пакете экстренной помощи. Похоже, сенаторы и конгрессмены не приблизились к сделке, которая связывает ужесточение иммиграционной политики с пакетом чрезвычайной помощи. И есть реальная угроза, что вопросы поддержки Украины и Израиля зависнут, поскольку в конце недели законодатели уходят на рождественские каникулы.

Утром во вторник Зеленский также выступит перед сенаторами по приглашению лидеров демократического большинства Чака Шумера и республиканцев Митча Макконнела. После этого запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Именно в нижней палате Конгресса раньше были самые большие разногласия. В то время как правое крыло Республиканской партии выступает за сокращение помощи Украине, в целом республиканцы готовы поддержать пакет, но на своих условиях.

Ключевые встречи и главный вопрос

Как пишет The New York Times, визит Зеленского может стать последней попыткой подтолкнуть Конгресс к позитивному решению для Украины в 2023 году. На прошлой неделе республиканцы заблокировали пакет экстренных расходов на более 110 млрд долларов.

Позиция республиканцев - любые меры по финансированию Украины должны сопровождаться изменениями в законах США об ужесточении иммиграционной политики, которые не были включены в законопроект.

Джо Байден и его помощники предупредили, что отказ от поддержки Киева в ближайшие месяцы может проложить путь к победе российского диктатора Владимира Путина. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на прошлой неделе заявил об угрозе потерпеть поражение в войне, если Вашингтон задержит помощь. В ответ республиканцы утверждают, что ни Байден, ни Зеленский не предоставили четкий план победы, а война якобы зашла в тупик.

Сегодня у Зеленского будет возможность непосредственно встретиться с некоторыми законодателями. Утром пройдет закрытое заседание с сенаторами. Встречу организовали лидер большинства Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк) и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (сенатор от штата Кентукки).

Фото: республиканцы привязывают военную помощь Украине к ужесточению миграционного закондательства (Getty Images)

На прошлой неделе Зеленский должен был выступить на аналогичном закрытом брифинге, но отменил его в последний момент. Заседание превратилось в перепалку из-за пограничных требований Республиканской партии, поэтому выступление президента Украины стало неуместным, объяснил политолог Владимир Фесенко.

"А сейчас как раз появилась возможность без участия в конфликтном обсуждении встретиться непосредственно с сенаторами. Зеленский не будет с ними обсуждать законопроект, поскольку спор был не из-за Украины, и в этом смысле для нас более выгодна ситуация, когда президент может ответить на вопросы в более спокойной атмосфере. Зеленский должен рассказать о военной ситуации и объяснить, почему именно сейчас крайне необходима американская помощь. При этом важно понимать, что решать вопрос помощи будет не только Сенат, но и Палата представителей. Сделать это нужно до рождественских каникул, до которых осталось меньше недели. Я думаю, нынешний визит для Зеленского - это попытка придать необходимый импульс ходя бы в последние дни 2023 года", - добавил он в комментарии РБК-Украина.

До этого Зеленский посещал Вашингтон в сентябре и провел встречу с сенаторами в Капитолии. Но его так и не пригласили выступить перед членами Палаты представителей, где республиканское большинство голосовало против военной помощи. Всего через несколько недель после визита Конгресс решил не включать миллиарды для Украины в законопроект о финансировании правительства во избежание шатдауна. Это впервые с начала российского вторжения подвесило вопрос военной поддержки нашей страны.

Американские СМИ подчеркивают, что значительные разногласия необходимо преодолеть и в Сенате. Переговорщик от демократов, сенатор Кристофер Мерфи (штат Коннектикут) называет требования Республиканской партии необоснованными.

"Если бы я был циником, я бы сказал, что республиканцы решили связать поддержку Украины с иммиграционной реформой, потому что они хотят, чтобы помощь Украине провалилась", - отметил он в программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC.

В ответ сенатор-республиканец от Оклахомы Джеймс Ланкфорд отверг обвинения и заявил, что Конгрессу по силам одновременно решить обе проблемы.

"От скольких людей мы слышим: почему мы должны заниматься безопасностью других людей и игнорировать национальную безопасность Америки? Мы можем делать две вещи одновременно", - сказал он.

Республиканцы требуют серьезно ужесточить миграционное законодательство, направленное на сокращение нелегального потока через границу с Мексикой. В частности, возможность приостанавливать обработку заявлений о предоставлении убежища прямо на границе (как это было во время пандемии COVID-19); содержание просителей под стражей и введение политики "оставаться в Мексике"; ограничение условно-досрочных освобождений. Последний инструмент администрация Байдена использовала для ускорения приема афганцев и украинцев.

По данным WSJ, число ежедневных пересечений границы на рекордных отметках, в один из дней было зафиксировано порядка 10 000. Пограничная служба США перегружена, мигрантов по несколько дней держат на открытом воздухе, а не на пограничных постах.

Как стало известно, администрация Байдена готова обсуждать серьезные уступки. В том числе ужесточение стандартов первоначального рассмотрения дел мигрантов, размещение в "безопасных третьих странах" и расширение возможностей быстрой депортации. Дебаты по данному вопросу продолжаются.

Переговоры с Байденом. Что будет обсуждать Зеленский

С учетом подвешенного вопроса военной помощи Украине ключевые встречи, очевидно, будут именно с американскими законодателями. Однако не менее важны и переговоры с Джо Байденом. На них будут обсуждаться срочные потребности Украины и поддержка США в критический момент, когда Россия собирает силы на весеннюю наступательную кампанию.

На встрече в Белом доме лидеры сверят часы, будут проговаривать оборонный аспект, то есть конкретные вещи, чего ожидать в 2024 году, в том числе каким видят будущее сотрудничество Украины и США. Не исключено, что по итогам визита будут сделаны громкие заявления. Возможно, в отношении новых соглашений в оборонной сфере, где в последнее время действительно наблюдается активизация.

Фото: Владимир Зеленский может обсудить с Байденом некоторые "запасные варианты" (Getty Images)

По мнению политолога Владимира Фесенко, могут обсуждаться и некоторые запасные варианты, если Сенат и Палата представителей до конца года не проголосуют пакет. В таком случае необходимо договориться об американской поддержке на ближайший месяц-два.

"Второе - это уже более стратегическая задача - согласование общей политической стратегии на следующий год, которая будет касаться системной поддержки Украины. Что нужно сделать, как нам помочь, чтобы мы как минимум выстояли перед усилением российского давления, а по возможности - переломили ситуацию в свою пользу", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Также Зеленский и Байден могут обсуждать евроатлантическую интеграцию в контексте саммита НАТО, который в следующем году пройдет в Вашингтоне, и гарантии безопасности. Кроме того, не исключено обсуждение мирных переговоров с Россией, если Силы обороны Украины не смогут переломить ситуацию на фронте в 2024-м.

"Здесь нет ничего плохого, нужно рассматривать разные варианты. Стратегическая пауза в войне может оказаться крайне необходимой для нас. Кому-то это может не нравиться, но такая потребность может возникнуть. И поэтому нужно заранее продумать переговорный вариант, чтобы он был для нас приемлем. А также определить, какие вещи будут неприемлемы в процессе переговоров", - добавил политолог.

Подробнее об этом и о том, почему сложно спрогнозировать итоги визита, - читайте в материале РБК-Украина "Решающая неделя. Зачем Зеленский едет в США и чего ждать от встречи с Байденом".

Отметим, накануне в интервью латиноамериканским СМИ Владимир Зеленским отверг возможность переговоров с Владимиром Путиным и назвал его убийцей. Он также исключил возможность компромисса с диктатором, который не хочет мира, независимой Украины и чье слово ничего не стоит.

Помощь для Украины. Сколько предлагают и в чем проблема

В октябре Джо Байден подал Конгрессу пакет военной помощи для Украины, Израиля и странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань, на 106 млрд долларов. Комплексный пакет был призван консолидировать широкую двухпартийную поддержку в ответ на нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также упростить военные поставки Украине.

Фото: Джо Байден критикует республиканцев и обещает не бросать Украину перед лицом российской агрессии (Getty Images)

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил за отдельное рассмотрение помощи для Украины и Израиля, а в ноябре сообщил, что украинский вопрос будет привязан к защите границы с Мексикой. Позже нижняя палата Конгресса одобрила помощь Израилю на 14,3 млрд долларов. Однако у Байдена предупредили, что на законопроект без помощи для Украины будет наложено вето.

Затем законопроект республиканцев заблокировали демократы в Сенате. Параллельно помощь пытались включить в законопроект для предотвращения шатдауна. В середине ноября был принят документ о финансировании правительства США без дополнительных средств для Украины и Израиля.

В начале декабря сенаторы обнародовали пакет на свыше 110 млрд долларов. В кратком изложении говорится, что здесь предусмотрено более 15 млрд на прямую поддержку Украины, 10,6 млрд для Израиля, 43,6 млрд на меры по увеличению мощностей США в производстве оружия и боеприпасов.

Законопроект был вынесен на первое процедурное голосование 6 декабря, но провалился, поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по границе с Мексикой.

Байден называет это политическим шантажом и обвиняет республиканцев в политических играх. По его словам, ставки слишком высоки, а последствия слишком - значительны для политических игр.

"Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США", - говорил он на прошлой неделе и пообещал, что дополнительное финансирование для Украины в любом случае будет.