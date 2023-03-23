Питання для майбутнього трибуналу й переговорів: Подоляк про ядерний потенціал Росії

Питання ядерного потенціалу Росії необхідно порушити під час майбутнього трибуналу. Країни, які шантажують світ зброєю масового ураження - не можуть бути частиною системи стримування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Доцільність залишення 2-го ядерного потенціалу в РФ після війни - це питання для майбутнього спеціального трибуналу та переговорів. Світова система безпеки зміниться. Держава та режим, які шантажують людство ядерною зброєю, не можуть бути частиною системи стримування", - пише Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, будь-які спроби "заморозити" війну в Україні стануть ерозією на глобальній безпеці.
Зокрема, радник голови Офісу президента закликав іноземні ЗМІ не називати "евакуацією" й тим паче "порятунком" вивезення українських дітей до Росії.
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