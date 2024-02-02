ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Питання не лише безпеки. Кулеба закликав ізолювати російських дипломатів

П'ятниця 02 лютого 2024 20:33
UA EN RU
Питання не лише безпеки. Кулеба закликав ізолювати російських дипломатів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що світу необхідно ізолювати російських дипломатів для того, щоб ті не поширювали суспільству дезінформацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спільної прес-конференці з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Борджем.

Кулеба зауважив, що наразі можна спостерігати за тим, як Росія з більшою силою активізувала дезінформаційну кампанію. Зокрема, мова про використання для цього міжнародних майданчиків ОБСЄ та ООН.

"Тому ізоляція російських пропагандистів та дипломатів питання не лише колективної безпеки, але й колективної інформаційної гігієни", - сказав Кулеба.

Російські чиновники поширюють дезінформацію

Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідав Нью-Йорк. Там він вимагав провести термінове засідання Ради безпеки ООН через падіння в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76. За твердженням росіян, там нібито везли військовополонених українців на обмін.

Останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.

Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.

Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лавров Війна Росії проти України Дмитро Кулеба
NEWS
Дрони, снаряди, фронт і не тільки. Зеленський провів чергову Ставку
Дрони, снаряди, фронт і не тільки. Зеленський провів чергову Ставку
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву