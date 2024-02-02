Питання не лише безпеки. Кулеба закликав ізолювати російських дипломатів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що світу необхідно ізолювати російських дипломатів для того, щоб ті не поширювали суспільству дезінформацію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спільної прес-конференці з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Борджем.
Кулеба зауважив, що наразі можна спостерігати за тим, як Росія з більшою силою активізувала дезінформаційну кампанію. Зокрема, мова про використання для цього міжнародних майданчиків ОБСЄ та ООН.
"Тому ізоляція російських пропагандистів та дипломатів питання не лише колективної безпеки, але й колективної інформаційної гігієни", - сказав Кулеба.
Російські чиновники поширюють дезінформацію
Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідав Нью-Йорк. Там він вимагав провести термінове засідання Ради безпеки ООН через падіння в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76. За твердженням росіян, там нібито везли військовополонених українців на обмін.
Останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.
Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.
Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.
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