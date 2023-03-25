Питання глобальної безпеки. Єрмак закликав ліквідувати можливість РФ обходити санкції

Санкції проти Російської Федерації забезпечують глобальну безпеку. Важливо переглянути можливості ворога обходити обмеження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Не повинно бути жодного послаблення санкцій проти Росії. Суворі санкції дають безпеку. Жодні маніпуляції навколо теми продовольчої безпеки у росіян не мають пройти", - заявив Єрмак. Керівник Офісу президента наголосив на важливості розширити санкції проти Росії й предметно підійти до питання "прокладок" завдяки яким ворог може знаходити можливості й надалі отримувати комплектуючі для виробництва зброї. "Це питання глобальної безпеки", - відзначив Єрмак.