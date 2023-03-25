Питання глобальної безпеки. Єрмак закликав ліквідувати можливість РФ обходити санкції

Санкції проти Російської Федерації забезпечують глобальну безпеку. Важливо переглянути можливості ворога обходити обмеження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Не повинно бути жодного послаблення санкцій проти Росії. Суворі санкції дають безпеку. Жодні маніпуляції навколо теми продовольчої безпеки у росіян не мають пройти", - заявив Єрмак.
Керівник Офісу президента наголосив на важливості розширити санкції проти Росії й предметно підійти до питання "прокладок" завдяки яким ворог може знаходити можливості й надалі отримувати комплектуючі для виробництва зброї.
"Це питання глобальної безпеки", - відзначив Єрмак.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС планує запровадити санкції проти країн, які допомагають Росії купувати пральні машини та старі автомобілі для ремонту підбитих на фронті танків.
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