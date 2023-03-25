Вопрос глобальной безопасности. Ермак призвал ликвидировать возможность РФ обходить санкции

Санкции против Российской Федерации обеспечивают глобальную безопасность. Важно пересмотреть возможности врага обходить ограничения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Не должно быть никакого ослабления санкций против России. Строгие санкции дают безопасность. Никакие манипуляции вокруг темы продовольственной безопасности у россиян не должны пройти", - заявил Ермак. Руководитель Офиса президента подчеркнул важность расширить санкции против России и предметно подойти к вопросу "прокладок" благодаря которым враг может находить возможности и в дальнейшем получать комплектующие для производства оружия. "Это вопрос глобальной безопасности", - отметил Ермак.