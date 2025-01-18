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Питання добудови ХАЕС має бути вирішене без політичних спекуляцій, - нардеп

Субота 18 січня 2025 19:37
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Питання добудови ХАЕС має бути вирішене без політичних спекуляцій, - нардеп Фото: питання добудови ХАЕС має бути вирішене без політичних спекуляцій (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Питання закінчення будівництва Хмельницької атомної електростанції має бути вирішене в конструктивний спосіб без незрілих політичних спекуляцій, оскільки це питання енергетичної безпеки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики Олексія Кучеренка.

"Тому це питання (щодо добудови Хмельницької АЕС, - ред.) не в такому форматі, як нам нав'язує "Голос", має бути вирішено. І я думаю, воно буде вирішене найближчим часом в професійному, спокійному, деполітизованому форматі, бо мова йде про енергобезпеку нас усіх, України, розумієте? І нам треба серйозно до цього підходити, а не на дитячому рівні, який нам пропонують деякі незрілі політики", - заявив Кучеренко.

Він пояснив, що конструкція для реактора вже давно побудована.

Депутат також додав, що на сьогодні в Україні працюють всі 9 ядерних реакторів і вони були переведені з радянського палива на американське.

Раніше народний депутат Віктор Бондар заявляв, що добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС дасть змогу створити тисячі висококваліфікованих робочих місць і стане потужним стимулом для економічного й соціального розвитку регіону.

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