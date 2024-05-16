Піт-стоп для Путіна. Politico дізналося, як Туреччина допомагає Росії продавати нафту
Туреччина допомагає Росії продавати нафту. Ця схема використовує лазівку у санкціях та допомагає Москві заробляти мільярди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначає видання з посиланням на дослідження аналітиків, російська нафта масово постачається до Європейського союзу через Туреччину. Анкара стала таким собі піт-стопом для російських нафтопродуктів на шляху до ЄС.
Так, з лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина збільшила свої закупівлі в Росії на 105% порівняно з попереднім роком. У цей же період експорт палива з Туреччини до ЄС виріс на 107%.
Politico додає, що не кожна партія турецької нафти - це російська сировина. Туреччина має нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 млн барелів нафти на день. Також країна перепродає інше неросійське пальне.
Схема Туреччини та Росії вибудувалася на лазівках у санкціях. Попри те, що у лютому 2023 року ЄС заборонив імпорт російської нафти, є дозвіл на ввезення "змішаного" палива. Дослідження підтверджує, що Москва заробила на схемі за рік 3 млрд євро тільки з трьох портів.
Одним з основних імпортерів такого "змішаного" неросійського палива є Греція. Країна запевняє, що здійснює відповідний контроль на митниці і що жодних порушень немає.
Politico наголошує, що під час митного контролю перевіряється документ із зазначенням походження вантажу, який називається "сертифікатом походження". Імпорт російського палива є незаконним, але якщо змінити бренд на турецький, то санкції можна обійти.
Санкція проти Росії
Нагадаємо, партнери України від початку повномасштабного вторгнення ввели нові санкції проти Росії, а також розширили вже існуючі обмеження.
Зокрема, Європейський союз запровадив понад десять пакетів санкцій проти Росії. Вони стосуються також і обмежень щодо імпорту російської нафти та газу. Як повідомляють у ЄС, наразі Брюссель готує новий пакет санкцій.
За даними Reuters, Євросоюз також збирається запровадити санкції проти низки російських пропагандистських ЗМІ.
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