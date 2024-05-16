ЄС запровадить санкції проти низки російських ЗМІ, - Reuters
Ілюстративне фото: ЄС запровадить санкції проти низки російських ЗМІ (Getty Images)
Європейський союз запровадить санкції проти ще чотирьох російських ЗМІ, які звинувачуються у пропаганді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, санкції буде запроваджено проти:
- "Голос Європи";
- "РИА Новости";
- "Известия";
- "Российская газета".
Окрім цього буде заборонено фінансування Росією європейських медіа, неурядових організацій чи політичних партій.
Санкції проти Росії
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив низку санкцій проти російських громадян та компаній. Однак ті, хто потрапив у санкцій списки, мають змогу оскаржити таке рішення у суді. Зокрема, днями в ЄС відмовилися знімати санкції проти Російського фонду прямих інвестицій.
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