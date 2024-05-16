Пит-стоп для Путина. Politico узнало, как Турция помогает России продавать нефть
Турция помогает России продавать нефть. Эта схема использует лазейку в санкциях и помогает Москве зарабатывать миллиарды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечает издание со ссылкой на исследование аналитиков, российская нефть массово поставляется в Европейский союз через Турцию. Анкара стала неким пит-стопом для российских нефтепродуктов на пути в ЕС.
Так, с февраля 2023 по февраль 2024 Турция увеличила свои закупки у России на 105% по сравнению с предыдущим годом. В этот же период экспорт топлива из Турции в ЕС вырос на 107%.
Politico добавляет, что не каждая партия турецкой нефти - это российское сырье. Турция имеет нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать около 1 млн баррелей нефти в день. Также страна перепродает другое нероссийское топливо.
Схема Турции и России выстроилась на лазейках в санкциях. Несмотря на то, что в феврале 2023 года ЕС запретил импорт российской нефти, есть разрешение на ввоз "смешанного" топлива. Исследование подтверждает, что Москва заработала на схеме в год 3 млрд евро только из трех портов.
Одним из основных импортеров такого "смешанного" нероссийского топлива является Греция. Страна уверяет, что осуществляет соответствующий контроль на таможне и никаких нарушений нет.
Politico отмечает, что во время таможенного контроля проверяется документ с указанием происхождения груза, который называется "сертификатом происхождения". Импорт российского топлива незаконный, но если сменить бренд на турецкий, то санкции можно обойти.
Санкция против России
Напомним, что партнеры Украины с начала полномасштабного вторжения ввели новые санкции против России, а также расширили уже существующие ограничения.
В частности, Европейский союз ввел более десяти пакетов санкций против России. Они касаются также и ограничений по импорту российской нефти и газа. Как сообщают в ЕС, Брюссель готовит новый пакет санкций.
По данным Reuters, Евросоюз также намерен ввести санкции против ряда российских пропагандистских СМИ.
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