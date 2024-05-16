Пит-стоп для Путина. Politico узнало, как Турция помогает России продавать нефть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание со ссылкой на исследование аналитиков, российская нефть массово поставляется в Европейский союз через Турцию. Анкара стала неким пит-стопом для российских нефтепродуктов на пути в ЕС.

Так, с февраля 2023 по февраль 2024 Турция увеличила свои закупки у России на 105% по сравнению с предыдущим годом. В этот же период экспорт топлива из Турции в ЕС вырос на 107%.

Politico добавляет, что не каждая партия турецкой нефти - это российское сырье. Турция имеет нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать около 1 млн баррелей нефти в день. Также страна перепродает другое нероссийское топливо.

Схема Турции и России выстроилась на лазейках в санкциях. Несмотря на то, что в феврале 2023 года ЕС запретил импорт российской нефти, есть разрешение на ввоз "смешанного" топлива. Исследование подтверждает, что Москва заработала на схеме в год 3 млрд евро только из трех портов.

Одним из основных импортеров такого "смешанного" нероссийского топлива является Греция. Страна уверяет, что осуществляет соответствующий контроль на таможне и никаких нарушений нет.

Politico отмечает, что во время таможенного контроля проверяется документ с указанием происхождения груза, который называется "сертификатом происхождения". Импорт российского топлива незаконный, но если сменить бренд на турецкий, то санкции можно обойти.