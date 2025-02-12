Пісторіус про збільшення витрат на оборону: самі американці до цього ще дуже-дуже далекі

"Питання мети в 5% не стоїть. Є вимога американського президента про те, що має бути 5%, але самі американці до цього ще дуже-дуже далекі", - зауважив Пісторіус.

Мыныстр оборони ФРН зазначив, що не є новим, що йдеться про необхідність витрачати значно більше за 2% (на оборону выд ВВП, - ред).

"Майже немає різниці - 3% чи 3,5%. Найважливішим є те, що має бути чітке, безперервне зростання", - пояснив він.

Голова Бундесверу підкреслив, що його позиція завжди була "дуже чіткою" - те, що необхідно, має бути витрачено на оборону та стримування, тому що без безпеки всі інші сфери політики відійдуть на другий план.

Водночас Пісторіус навів розрахунки, що якщо взяти 3% як відправну точку, тоді для Німеччини це означатиме спрямування в оборонний бюджет приблизно 120 млрд євро на рік, тобто на 65-68 млрд євро більше, ніж зараз.

Таку суму, за його словами, неможливо просто так виділити з федерального бюджету Німеччини, який на сьогодні становить 480 млрд євро.