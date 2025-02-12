UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Пісторіус про збільшення витрат на оборону: самі американці до цього ще дуже-дуже далекі

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Автор: Наталія Гурковська

Питання підвищення витрат на оборону до 5% ВВП для країн НАТО наразі не стоїть. При цьому, попри вимогу Трампа, самі американці до цього "ще дуже-дуже далекі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

"Питання мети в 5% не стоїть. Є вимога американського президента про те, що має бути 5%, але самі американці до цього ще дуже-дуже далекі", - зауважив Пісторіус.

Мыныстр оборони ФРН зазначив, що не є новим, що йдеться про необхідність витрачати значно більше за 2% (на оборону выд ВВП, - ред).

"Майже немає різниці - 3% чи 3,5%. Найважливішим є те, що має бути чітке, безперервне зростання", - пояснив він.

Голова Бундесверу підкреслив, що його позиція завжди була "дуже чіткою" - те, що необхідно, має бути витрачено на оборону та стримування, тому що без безпеки всі інші сфери політики відійдуть на другий план.

Водночас Пісторіус навів розрахунки, що якщо взяти 3% як відправну точку, тоді для Німеччини це означатиме спрямування в оборонний бюджет приблизно 120 млрд євро на рік, тобто на 65-68 млрд євро більше, ніж зараз.

Таку суму, за його словами, неможливо просто так виділити з федерального бюджету Німеччини, який на сьогодні становить 480 млрд євро.

Збільшення витрат на оборону серед країн НАТО

На початку лютого повідомлялось, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО становитиме значно більше 2% ВВП. Рішення по розміру внеску буде прийняте в найближчі місяці.

Нагадаємо, Трамп вимагає, щоб кожна країна-член НАТО витрачала 5% свого ВВП. На данний момент кожна країна НАТО має витрачати 2% ВВП на оборону. Але є країни, які не виконують і 2%-ву квоту, наприклад Німеччина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОДональд Трамп