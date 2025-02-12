Писториус об увеличении расходов на оборону: сами американцы до этого еще очень-очень далеки

"Вопрос цели в 5% не стоит. Есть требование американского президента о том, что должно быть 5%, но сами американцы до этого еще очень-очень далеки", - отметил Писториус.

Министр обороны ФРГ отметил, что не является новым, что речь идет о необходимости тратить значительно больше 2% (на оборону от ВВП, - ред).

"Почти нет разницы - 3% или 3,5%. Самым важным является то, что должен быть четкий, непрерывный рост", - пояснил он.

Глава Бундесвера подчеркнул, что его позиция всегда была "очень четкой" - то, что необходимо, должно быть потрачено на оборону и сдерживание, потому что без безопасности все другие сферы политики отойдут на второй план.

В то же время Писториус привел расчеты, что если взять 3% как отправную точку, тогда для Германии это будет означать направление в оборонный бюджет примерно 120 млрд евро в год, то есть на 65-68 млрд евро больше, чем сейчас.

Такую сумму, по его словам, невозможно просто так выделить из федерального бюджета Германии, который на сегодня составляет 480 млрд евро.