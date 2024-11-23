Пісторіус заявив, що війна Путіна проти України вже не є регіональною

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "повністю перейшов на військову економіку". Зокрема, Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за один рік.

"У своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок", - наголосив Пісторіус.

За його словами, Путін уже бачить себе переможцем у війні проти України. У той же час Пісторіус сказав, що повним ходом йде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.

"Наша безпека - тендітний актив. Німеччина має прискоритися та інвестувати більше у свій військовий потенціал", - попередив німецький міністр оборони.