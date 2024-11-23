Писториус заявил, что война Путина против Украины уже не является региональной

Агрессивная война России против Украины больше не является региональной. Европа сталкивается с долгосрочной угрозой.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "полностью перешел на военную экономику". В частности, Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за один год.
"В своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок", - подчеркнул Писториус.
По его словам, Путин уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время, Писториус сказал, что полным ходом идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.
"Наша безопасность - хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал", - предупредил немецкий министр обороны.
Напомним, в сентября этого года Борис Писториус заявил, что поддержка Украины в войне, которую начала Россия, обходится для Германии дорого. При этом он добавил, что поражение украинцев из-за прекращении помощи будет стоить намного дороже.
Глава немецкого Минобороны тогда подчеркнул, что если позволить Путину достичь своих целей, то в таком случае кремлевский диктатор решит, что Запад слаб, а он в свою в свою очередь может делать все, что хочет. Такой сценарий может привести к войне против Молдовы или Грузии, либо же Путин может решить пойти войной на страны Балтии, которые являются членами НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.