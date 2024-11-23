Писториус заявил, что война Путина против Украины уже не является региональной

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "полностью перешел на военную экономику". В частности, Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за один год.

"В своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок", - подчеркнул Писториус.

По его словам, Путин уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время, Писториус сказал, что полным ходом идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.

"Наша безопасность - хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал", - предупредил немецкий министр обороны.