Пісторіус заявив, що підтримка України коштує дорого, але поразка буде набагато дорожче

"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче", - сказав Пісторіус.

Він зазначив, що ця вартість буде залежити не тільки з військової загрози з боку російського диктатора Володимира Путіна, але й через потік біженців з України, який може спровокувати поразка.

У зв'язку з цим Пісторіус закликав усіх, хто пропонує припинити допомогу Україні, мотивуючи це тим, що "це не наша війна", завжди зважати на наслідки. Особливо він розкритикував подібні заяви від німецьких популістських партій BSW та AfD.

"Ті самі люди, які агітують проти біженців, є тими, хто провокує наступну хвилю біженців, не підтримуючи Україну. І це лише один аспект", - наголосив він.

Міністр оборони Німеччини окремо зазначив, що війна Путіна проти України є актом "руйнування міжнародного порядку, заснованого на правилах". За його словами, якщо дозволити Путіну досягти своїх цілей, кремлівський диктатор вирішить, що Захід слабкий, а він може робити все, що хоче.

В такому випадку може настати черга Молдови чи Грузії, або ж в якийсь момент Путін наважиться піти війною на країни Балтії, які є членами НАТО.

"Який сигнал це посилає іншим автократіям у світі, які, по суті, тільки й чекають, щоб їм показали, що Захід не готовий відстоювати міжнародний порядок? І саме тому так важливо, щоб ми це робили (підтримували Україну - ред.), і так довго, як це буде необхідно. І принаймні доти, доки Україна зможе сказати, що тепер ми можемо посадити Путіна за стіл переговорів", - заявив Пісторіус.

Він підкреслив, що потрібно докласти всіх зусиль для повернення миру в Європі, але наразі немає жодних ознак того, що найближчим часом можливо мирне та безпечне співіснування з Росією. Міністр зауважив, що поки що Путін не показав готовності до мирного врегулювання, принаймні на умовах, які були б хоча б частково прийнятними для України.

"Я вважаю, що нам варто продовжувати надавати українцям усю можливу підтримку, щоб вони змогли опинитися в ситуації, з якої вони зможуть досягти цієї мети. І водночас я вважаю, що ми повинні бути ще більш жорсткими в наших санкціях проти Росії. Все ще існує занадто багато лазівок", - резюмував він.