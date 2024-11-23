Пісторіус заявив, що війна Путіна проти України вже не є регіональною
Агресивна війна Росії проти України більше не є регіональною. Європа стикається з довгостроковою загрозою.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "повністю перейшов на військову економіку". Зокрема, Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за один рік.
"У своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок", - наголосив Пісторіус.
За його словами, Путін уже бачить себе переможцем у війні проти України. У той же час Пісторіус сказав, що повним ходом йде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.
"Наша безпека - тендітний актив. Німеччина має прискоритися та інвестувати більше у свій військовий потенціал", - попередив німецький міністр оборони.
Нагадаємо, у вересні цього року Борис Пісторіус заявив, що підтримка України у війні, яку розпочала Росія, обходиться для Німеччини дорого. При цьому він додав, що поразка українців через припинення допомоги буде коштувати набагато дорожче.
Очільник німецького Міноборони тоді наголосив, що якщо дозволити Путіну досягти своїх цілей, то в такому разі кремлівський диктатор вирішить, що Захід слабкий, а він у свою чергу може робити все, що хоче. Такий сценарій може призвести до війни проти Молдови чи Грузії, або ж Путін може вирішити піти війною на країни Балтії, які є членами НАТО.
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