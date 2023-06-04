Пісторіус закликав країни Індо-Тихоокеанського регіону засудити війну в проти України

Пісторіус закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію проти атак на міжнародну архітектуру безпеки, зокрема таких як російське вторгнення на територію України.

"Це неймовірно небезпечно для всього світу: якщо Росія переможе, сигнал ревізіоністським силам у світі полягатиме в тому, що агресія та неспровоковане застосування військової сили є прийнятними та можуть бути успішними. Зокрема, й тут - в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив міністр.

Виступаючи перед представниками більше 40 країн, Пісторіус заявив, що для Німеччини російська агресія проти України стала "історичним поворотним пунктом у її зовнішній та безпековій політиці".

"Ми зобов'язуємося брати більшу відповідальність за нашу власну безпеку та безпеку наших союзників і партнерів", - сказав Пісторіус.

Як відзначив міністр, відповідальність передбачає переосмислення політики експорту озброєння, "особливо щодо підтримки країн-партнерів з їхніми законними правами на самооборону".

Мирний план Індонезії

Під час безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто поскаржився на те, що "події" в Україні негативно впливають на увесь світ. Також він представив "мирний план" країни, який полягає в припиненні вогню, створенні демілітаризованої зони та проведенні референдуму.

Пропозиція Індонезії неабияк обурила радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, який заявив, що Україна на другий рік війни не планує вислуховувати чергову пораду "встати на коліна".

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ України, Київ та Москва не мають спірних територій, щоб проводити там референдуми, а окупація частини України є фактом.