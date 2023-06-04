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Писториус призвал страны Индо-Тихоокеанского региона осудить войну против Украины

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Воскресенье 04 июня 2023 12:30
Писториус призвал страны Индо-Тихоокеанского региона осудить войну против Украины Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Победа России в войне станет сигналом в мире о том, что неспровоцированное применение военной силы приемлемо, в связи с чем как можно больше стран должны поддержать Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Писториус призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию против атак на международную архитектуру безопасности, в частности таких как российское вторжение на территорию Украины.

"Это невероятно опасно для всего мира: если Россия победит, сигнал ревизионистским силам в мире будет заключаться в том, что агрессия и неспровоцированное применение военной силы являются приемлемыми и могут быть успешными. В частности, и здесь - в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил министр.

Выступая перед представителями более 40 стран, Писториус заявил, что для Германии российская агрессия против Украины стала "историческим поворотным пунктом в ее внешней политике и политике безопасности".

"Мы обязуемся брать большую ответственность за нашу собственную безопасность и безопасность наших союзников и партнеров", - сказал Писториус.

Как отметил министр, ответственность предполагает переосмысление политики экспорта вооружения, "особенно в отношении поддержки стран-партнеров с их законными правами на самооборону".

Мирный план Индонезии

Во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" министр обороны Индонезии Прабово Субианто пожаловался на то, что "события" в Украине негативно влияют на весь мир. Также он представил "мирный план" страны, который заключается в прекращении огня, создании демилитаризованной зоны и проведении референдума.

Предложение Индонезии изрядно возмутило советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который заявил, что Украина на второй год войны не планирует выслушивать очередной совет "встать на колени".

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, Киев и Москва не имеют спорных территорий, чтобы проводить там референдумы, а оккупация части Украины является фактом.

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