Пісторіус вказав на помилки Трампа на переговорах із Путіним

"Я підозрюю, що він невірно оцінив свої переговорні позиції", - сказав Пісторіус.

Пісторіус повторив, що Путін усе ще намагається виграти час і насправді не зацікавлений у припиненні вогню.

Міністр оборони Німеччини вважає, що американський президент прийде до розуміння того, що Путіна неможливо переконати виключно за допомогою особистих переговорів.

Пісторіус, зазначив, що Трамп відкинув перспективу вступу України до НАТО як основу для переговорів. Це було дуже погано для подальших мирних переговорів.

Міністр оборони заявив, що його очікування від нещодавньої телефонної розмови Трампа і Путіна в будь-якому разі не були особливо високими, а насправді навіть перевершили їх.

За його словами, поки що нічого не відбулося, за винятком запропонованого меморандуму між Україною і Росією, а потім будуть розглянуті питання переговорів у Ватикані. Пісторіус вважає, що це лише дозволить Путіну продовжити наступ.

При цьому миру не видно, і якби Путін хотів миру або припинення вогню, він міг би домогтися цього сам і сісти за стіл переговорів, додав Пісторіус.

Нові санкції

Пісторіус назвав нові санкції Євросоюзу проти Росії кроком у правильному напрямку. Однак він закликав до більш жорстких заходів. Хоча ухвалений 17-й пакет санкцій уже дає результати, їх не слід переоцінювати.

Пісторіус закликав значно посилити тиск на Москву, зокрема з боку США. ЄС уже планує 18-й пакет заходів проти Росії. За його словами, занадто великі доходи від експорту енергоносіїв, як і раніше, надходять до російської державної скарбниці.