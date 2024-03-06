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Пісторіус відповів Макрону на його заклик не бути "боягузами" у допомозі Україні

Європа, Середа 06 березня 2024 11:36
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Пісторіус відповів Макрону на його заклик не бути "боягузами" у допомозі Україні Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона про "боягузів" у допомозі Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Пісторіус відповів, що висловлювання Макрона є контрпродуктивними.

"Насправді нам не потрібно, принаймні, на мій погляд, говорити про черевики на землі або про те, щоб мати більше або менше сміливості", - заявив міністр ФРН репортерам під час прес-конференції зі своїм шведським колегою Полом Джонсоном

Пісторіус додав, що "це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які у нас виникають, коли йдеться про допомогу Україні".

Виступаючи перед журналістами в кулуарах свого візиту до Праги, Макрон пізніше заявив, що Німеччина не була об'єктом його коментарів, але "необхідно" струсити союзників Франції.

"Якщо ми будемо пасивні… ми ризикуємо постраждати, зазнати невдач на полі бою, зазнати можливих розчарувань у США", - сказав він.

Що сказав Макрон?

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзникам України настав час активізуватися, підкресливши, що зараз не час виявляти боягузтво.

До цього, 26 лютого, в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутній.

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