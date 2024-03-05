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Макрон закликав союзників не бути "боягузами" у питанні України

Вівторок 05 березня 2024 14:29
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Макрон закликав союзників не бути "боягузами" у питанні України Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзникам України настав час активізуватися, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту, коли в нашій Європі буде доречно не бути боягузом", - заявив він.

Посилаючись на вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що Франція і Чехія "чудово розуміють, що війна знову триває на нашій землі (в Європі, - ред.), що деякі держави, які стали нестримними, з кожним днем дедалі більше розширюють свою загрозу нападу на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає".

Однак Макрон не став детально зупинятися на цьому.

Заява Макрона про відправку військ НАТО до України

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі немає консенсусу з цього питання.

Низка країн НАТО вже виступила проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка також є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових до України, але тільки для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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