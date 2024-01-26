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Пісторіус про вибори у США: не треба дивитися на них "як кролик на удава"

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейським країнам не варто дивитися на президентські вибори у США "як кролик на удава", побоюючись повернення до влади Дональда Трампа, а краще інвестувати у власну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю Bild.

Коментуючи можливе президентство Трампа, Пісторіус сказав, що Європі слід зробити те, що "повинні були зробити багато років тому: більше інвестувати в нашу власну безпеку".

"Якщо ми зараз дивимося на ці американські вибори, як кролик дивиться на удава - це нам зовсім не допоможе. Ми повинні робити свою домашню роботу", -  наголосив німецький міністр.

Вибори у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.

Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден, від республіканців - Дональд Трамп.

28 грудня ім'я Дональда Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Білоуз зазначила, що рішення зумовлене 14 поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправок.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже розпочали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Тим часом Трамп виграв праймеріз у штаті Айова та Нью-Гемпширі. Що це означатиме для цьогорічних виборчих перегонів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Праймеріз - це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Їх проводять у кожному штаті.

 

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