Писториус о выборах в США: не надо смотреть на них "как кролик на удава"

Комментируя возможное президентство Трампа, Писториус сказал, что Европе следует сделать то, что "должны были сделать много лет назад: больше инвестировать в нашу собственную безопасность".

"Если мы сейчас смотрим на эти американские выборы, как кролик смотрит на удава - это нам совсем не поможет. Мы должны делать свою домашнюю работу", - подчеркнул немецкий министр.

Выборы в США

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская.

Главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден, от республиканцев - Дональд Трамп.

28 декабря имя Дональда Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Билоуз отметила, что решение предопределено 14 поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже приступили к рассмотрению. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Тем временем Трамп выиграл праймериз в штате Айова и Нью-Гэмпшире. Что это будет означать для нынешней избирательной гонки - читайте в материале РБК-Украина.

Праймериз - это первичные выборы в США, на которых избиратели выбирают кандидатов в президенты от той или иной партии. Их производят в каждом штате.