Пісторіус спростував повідомлення в ЗМІ про блокування Шольцем пакета допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що жодного блокування нового пакета допомоги для України з боку канцлера Олафа Шольца немає. Він спростував нещодавні повідомлення в ЗМІ про начебто протидію відомства глави уряду ФРН щодо поставок зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Глава німецького оборонного відомства спростував інформацію в пресі про те, що Шольц начебто блокує додатковий пакет військової допомоги для України на загальну суму 3 мільярди євро.
"Жодного блокування немає", - заявив Пісторіус в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel., яке буде опубліковано 13 січня.
Разом з тим глава Міноборони ФРН зазначив, що внутрішнє узгодження даного оборонного пакета в німецькому уряді наразі ще не завершено.
За словами Пісторіуса, Міноборони Німеччини підготувало новий пакет допомоги, й тепер має бути ухвалено політичне рішення про його надання Україні.
Нещодавно німецький тижневик Der Spiegel написав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто виступає проти виділення для України додаткової допомоги на 3 млрд євро.
В публікації вказувалося, що надання Києву такого пакета до виборів у Бундестаг підтримують глави Міноборони та МЗС ФРН Борис Пісторіус і Анналена Бербок відповідно.
Після виходу такої публікації в німецькому уряді 10 січня не підтвердили інформацію, оприлюднену в Der Spiegel, але й не спростували її.
Нагадаємо, 12 січня глава МЗС Німеччини Бербок застерегла від значного скорочення фінансової підтримки з боку Берліна поставок озброєнь в Україну в рамках допомоги через широкомасштабну військову агресію РФ.
За словами Бербок, минулого року німецький уряд вже виділив на підтримку України майже 7 мільярдів євро.
До слова, попередній державний бюджет ФРН на 2025 рік передбачає надання Україні військової допомоги приблизно на 4 мільярди євро.
Також повідомлялося, що 7 січня глава Міноборони ФРН Пісторіус заявив про те, що Німеччина "в найкоротші терміни" передасть Україні додаткові ракети до Iris-T.
10 січня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.
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