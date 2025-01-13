Писториус опроверг сообщения в СМИ о блокировании Шольцем пакета помощи Украине

Глава немецкого оборонного ведомства опроверг информацию в прессе о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи для Украины на общую сумму 3 миллиарда евро.

"Никакого блокирования нет", - заявил Писториус в интервью немецкой газете Tagesspiegel, которое будет опубликовано 13 января.

Вместе с тем глава Минобороны ФРГ отметил, что внутреннее согласование данного оборонного пакета в немецком правительстве пока еще не завершено.

По словам Писториуса, Минобороны Германии подготовило новый пакет помощи, и теперь должно быть принято политическое решение о его предоставлении Украине.

СМИ писали о блокировании Шольцем оборонного пакета Украине

Недавно немецкий еженедельник Der Spiegel написал, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.

В публикации указывалось, что предоставление Киеву такого пакета до выборов в Бундестаг поддерживают главы Минобороны и МИД ФРГ Борис Писториус и Анналена Бербок соответственно.

После выхода такой публикации в немецком правительстве 10 января не подтвердили информацию, обнародованную в Der Spiegel, но и не опровергли ее.

Помощь Украине от Германии

Напомним, 12 января глава МИД Германии Бербок предостерегла от значительного сокращения финансовой поддержки со стороны Берлина поставок вооружений в Украину в рамках помощи из-за широкомасштабной военной агрессии РФ.

По словам Бербок, в прошлом году немецкое правительство уже выделило на поддержку Украины почти 7 миллиардов евро.

К слову, предварительный государственный бюджет ФРГ на 2025 год предусматривает предоставление Украине военной помощи примерно на 4 миллиарда евро.

Также сообщалось, что 7 января глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о том, что Германия "в кратчайшие сроки" передаст Украине дополнительные ракеты к Iris-T.

10 января в СМИ появилась информация о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.