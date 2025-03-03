Пісторіус скликав "Групу п’яти" щодо України та європейської безпеки

Відеоконференцію "Групи п'яти" Пісторіус провів у понеділок, 3 березня. Участь у ній взяли представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. На віртуальній зустрічі міністри оборони підтвердили свою політичну та військову підтримку України.

"Усі погоджуються, що Україна може розраховувати на подальшу та широку підтримку "Групи п’яти"", - повідомило Міністерство оборони Німеччини після зустрічі.

Повідомляється, що засідання було скликано терміново після суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі минулого тижня.

За даними видання ця суперечка викликала побоювання, що США може припинити свою критично важливу підтримку України на тлі покращення відносин Сполучених Штатів із Росією.

Планується, що наступна зустріч "Групи п’яти" відбудеться 12 березня в Парижі.

Зазначимо, що зустрічі міністрів оборони п'яти країн відбуваються із з метою зміцнення європейської безпеки та оборонної співпраці.

Сварка Зеленського і Трампа

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ними сталася перепалка.