Писториус созвал "Группу пяти" по Украине и европейской безопасности

Министр обороны Германии Борис Писториус собрал коллег из пяти стран НАТО на срочную видеоконференцию. Европейские министры обсудили Украину и свое дальнейшее сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Видеоконференцию "Группы пяти" Писториус провел в понедельник, 3 марта. Участие в ней приняли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. На виртуальной встрече министры обороны подтвердили свою политическую и военную поддержку Украины.
"Все соглашаются, что Украина может рассчитывать на дальнейшую и широкую поддержку "Группы пяти"", - сообщило Министерство обороны Германии после встречи.
Сообщается, что заседание было созвано срочно после спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на прошлой неделе.
По данным издания этот спор вызвал опасения, что США может прекратить свою критически важную поддержку Украины на фоне улучшения отношений Соединенных Штатов с Россией.
Планируется, что следующая встреча "Группы пяти" состоится 12 марта в Париже.
Отметим, что встречи министров обороны пяти стран происходят с целью укрепления европейской безопасности и оборонного сотрудничества.
Напомним, в минувшую пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме. Во время общения в Овальном кабинете между ними произошла перепалка.
Трампу "не понравилось", когда Зеленский заявил о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США. После этого американский лидер начал общаться с президентом Украины на повышенных тонах.
В итоге запланированную пресс-конференцию Зеленского и Трампа отменили. Также было отменено подписание соглашения о редкоземах.