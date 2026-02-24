Пісторіус різко пройшовся по підходу Трампа до Путіна і переговорів про мир

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На думку Пісторіуса, Трамп послав неправильні сигнали в спробах досягти припинення вогню між Україною і Росією.

"На жаль, американський президент вплинув на перебіг війни і на самовпевненість Путіна, коли розстелив перед ним червону доріжку і вітав його як друга на Алясці, одночасно повністю згорнувши військову підтримку України", - сказав німецький міністр.

Також голова Міноборони Німеччини звернув увагу, що Трамп припустився тактичної помилки в мирних переговорах щодо України, коли виключив можливість членства України в НАТО.

"Американський президент, на жаль і без необхідності, дуже рано прибрав питання членства в НАТО з порядку денного. Це був би один із пунктів, який можна було використати для переговорів з інших питань", - сказав Пісторіус.

Окремо він пообіцяв, що Німеччина продовжить військову та фінансову допомогу Україні.

"На полі бою майже немає значущих зрушень. Але куди гірше те, що, поки Путін робить вигляд, що веде переговори, триває війна терору проти українських мирних жителів. Тому так важливо, щоб ми не послаблювали нашу підтримку України. І якщо подивитися на стан російської економіки, зараз якраз дуже вдалий час продовжувати обраний курс", - зазначив Пісторіус.