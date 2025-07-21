Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється

Російський диктатор Володимир Путін намагається виграти час у повномасштабній війні, розраховуючи на перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн".

Як відзначив Пісторіус, сьогодні координація допомоги Україні залишається надзвичайно актуальною. Він додав, що Путін продовжує просувати воєнний порядок денний й не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці диктатор стверджує про "мир", а вже ввечері запускає дрони та ракети проти України. "Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється", - додав міністр.