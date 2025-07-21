Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается

Российский диктатор Владимир Путин пытается выиграть время в полномасштабной войне, рассчитывая на победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн".

Как отметил Писториус, сегодня координация помощи Украине остается чрезвычайно актуальной. Он добавил, что Путин продолжает продвигать военную повестку дня и не заинтересован в настоящих переговорах. Утром диктатор утверждает о "мире", а уже вечером запускает дроны и ракеты против Украины. "Путин хочет выиграть время этой циничной игрой. Он считает, что его военная машина победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается", - добавил министр.