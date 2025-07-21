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Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается

Понедельник 21 июля 2025 14:51
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Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается Фото: Борис Писториус, глава Министерства обороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин пытается выиграть время в полномасштабной войне, рассчитывая на победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн".

Как отметил Писториус, сегодня координация помощи Украине остается чрезвычайно актуальной.

Он добавил, что Путин продолжает продвигать военную повестку дня и не заинтересован в настоящих переговорах. Утром диктатор утверждает о "мире", а уже вечером запускает дроны и ракеты против Украины.

"Путин хочет выиграть время этой циничной игрой. Он считает, что его военная машина победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается", - добавил министр.

Заседание в формате "Рамштайн"

Контактная группа по оборонной поддержке Украины, известная как "формат Рамштайн", объединяет десятки стран, которые координируют усилия для помощи Киеву в противодействии российской агрессии. Впервые группа собралась 26 апреля 2022 года.

В рамках платформы был принят ряд важных решений по поддержке Украины. Например Силы обороны в свое время получили системы залпового огня HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2 и не только.

Как сообщал недавно глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, сегодня, 21 июля, состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн".

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Война в Украине Российская Федерация Владимир Путин
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